Gençlerbirliği'nden galibiyet kutlaması! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'nden galibiyet kutlaması!

    Gençlerbirliği'nden galibiyet kutlaması!

    Haftalar sonra galibiyetle tanışan kırmızı-siyahlı futbolcular, “ dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez” türküsü ile 3 puanı kutladılar

    'ı yenerek düşme hattından çıkan şampiyonluk mücadelesi veren bir güçlü rakibine daha çelme takmayı başardı. Bu sezon lider 'den 4 puan çalmayı başaran Başkent ekibi, Galatasaray'dan da 5-1'lik yenilginin intikamını aldı. Gençler ayrıca 'ı sahasında yendi, yine şampiyonluk kovalayan 'yle ise deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

    Dev takımlar karşısında adeta devleşen takımı ilk 4 sıradaki takımdan 8 maçta 11 puan koparmayı başardı. Önemli bir galibiyete imza atan kırmızı-siyahlılar 90 dakikanın ardından hoparlörlerden çalınan " dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez" türküsü ile zaferini kutladılar.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
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