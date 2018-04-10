Galatasaray Ata’nın huzurunda
Galatasaray yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti.
BAŞKAN CENGİZ DUYGULANDI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankara G.Saraylı İşadamları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Başkente her geldiğinde duygulandığını anlatan Cengiz, "Oğlum burada doğdu. Arabayla gelirken her noktada duygulandım. Eşim burada öğretmenlik yaptı. O da çok duygulandı ve ağladı" dedi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:45
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Galatasaray Ata’nın huzurunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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