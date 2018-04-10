Galatasaray Ata’nın huzurunda – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Ata’nın huzurunda

    Galatasaray Ata’nın huzurunda

    yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti.

    yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan G.Saray heyeti, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Anıtkabir özel defterine özetle şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün düşüncelerinizi ve hatıranızı simgeleyen Anıtkabir'e geldik. G.Saray'ı ve dolayısıyla Türk sporunu dünyanın zirvesine çıkartmayı ana gayemiz olarak görüyoruz. Ne mutlu bize."

    BAŞKAN CENGİZ DUYGULANDI
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankara G.Saraylı İşadamları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Başkente her geldiğinde duygulandığını anlatan Cengiz, "Oğlum burada doğdu. Arabayla gelirken her noktada duygulandım. Eşim burada öğretmenlik yaptı. O da çok duygulandı ve ağladı" dedi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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