Fatih Terim: Avantaj kaybettik

Fatih Terim, öncelikle maçı değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.

Tecrübeli teknik adam kötü oynadıklarını söylerken ''Maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradığım maçlardan bir tanesi. Geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra bir hayal kırıklığı. Oyunun hakimi gibi görünsek de bu kadar oyuna hakim takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ve Başakşehir maçı hakkında da konuşan Fatih Terim ''Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu değil. Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Ümit ederim bu son olur burada. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puanı kaybetmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Yine şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz'' dedi.



"Taraftarlarımız da kusura bakmasın, kötü yerde kırıldık"

Terim, sonuca çok üzüldüğünün altını çizerek, "Taraftarlarımız da kusura bakmasın. Kötü yerde kırıldık. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Galatasaray, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Oyun ve sonuç olarak oyuncularım bazen bana da sürpriz yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Terim, hakem Cüneyt Çakır ile ilgili soruya ise, "Cüneyt hoca ülkenin yetiştirdiği en önemli hakemlerden biridir. Avrupa'daki en ciddi, en önemli maçlara onu veriyorlar. Zaten hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ben işime bakıyorum ve mümkünse böyle konulardan uzak kalıyorum" yanıtını verdi.



"Deplasman fobimiz bu sene varmış gibi görünüyor"

Fatih Terim, deplasman fobisi ile ilgili ise, "Bu sene varmış gibi görünüyor. Ankara bize deplasman mı? Gayet centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil, biz daha iyi olmalıydık. Bugün buradan şampiyonluk için çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur, herkesin bir bahanesi var" dedi.



"Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili görüşlerini açıklayan Terim, "Liderliği tekrar almamız için sahamızdaki bu avantajımızı kullanmamız lazım. Rakiplerimizden biri de Medipol Başakşehir. Bunu yapalım ki tekrar liderliği alalım. Onlar da vermemek için uğraşacak. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşam bu mutluluğu yaşarız" diye konuştu.