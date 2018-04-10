Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!

Prekazi'nin açıklamaları şu şekilde:



"Selçuk daha eski günlerinde goller atıyordu. Ben her yerden vuruyordum topa. Benim sert şutlarım vardı. Nerede topa vurmak lazım öğrenmek lazım. Ben de çalışarak öğrendim. Çalışmadan öğrenemezsin ki."

"SEVGİ VE SAYGI KAYBOLDU"

"Kendimi çok kötü hissettim. Bütün Türkiye'de stadyum yepyeni ama o kadar futbolcu yok maalesef. Galatasaray'da iki tane Türk futbolcu var. Diğer takımlarda da aynı. O sevgi ve saygı kayboldu. Artık futbolcular para düşünüyorlar. Ön planda para. Sırf para için değil, seveceksin."



"Galatasaray'da pek beğendiğim biri yok. Gomis tabii golcü. Tanju da golcüydü."

BELHANDA'YA AĞIR SÖZLER

"Belhanda'nın hiçbir şeyini göremedik. Deli gibi oynuyor. Ben hiçbir şeyini göremedim. Trabzonspor'un genci solak müthiş bir futbolcu. Cengiz müthiş bir futbolcu. Emre Çolak'ı sildiler takımdan. Şu takımda garanti oynardı. Belhanda kim?"



