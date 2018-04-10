Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği maçı sonrası TRT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu.
Prekazi'nin açıklamaları şu şekilde:
"Selçuk daha eski günlerinde goller atıyordu. Ben her yerden vuruyordum topa. Benim sert şutlarım vardı. Nerede topa vurmak lazım öğrenmek lazım. Ben de çalışarak öğrendim. Çalışmadan öğrenemezsin ki."
"SEVGİ VE SAYGI KAYBOLDU"
"Kendimi çok kötü hissettim. Bütün Türkiye'de stadyum yepyeni ama o kadar futbolcu yok maalesef. Galatasaray'da iki tane Türk futbolcu var. Diğer takımlarda da aynı. O sevgi ve saygı kayboldu. Artık futbolcular para düşünüyorlar. Ön planda para. Sırf para için değil, seveceksin."
"Galatasaray'da pek beğendiğim biri yok. Gomis tabii golcü. Tanju da golcüydü."
BELHANDA'YA AĞIR SÖZLER
"Belhanda'nın hiçbir şeyini göremedik. Deli gibi oynuyor. Ben hiçbir şeyini göremedim. Trabzonspor'un genci solak müthiş bir futbolcu. Cengiz müthiş bir futbolcu. Emre Çolak'ı sildiler takımdan. Şu takımda garanti oynardı. Belhanda kim?"
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:16
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
Toplam 2
Yorum
DÜLER. ŞAMPİYON OLACAK GS EZER GEÇER. BU DA KONDİS BU EREN DERDİ HİÇ YOK HALA BU TAKIMDA OYNATILACAK MI. NEREDE SENE BAŞINDAN BERİ İSTİKRATLI GİDEN TAKIM. NE OLDU ANTREMAN MI YAPMIYOR. DÖKÜL
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Toplam 3
Yorum
Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
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