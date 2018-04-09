Selçuk İnan: Emaneti geri alalım beyler
Tecrübeli oyuncu, arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda “G.Birliği can derdinde. 90 dakika boyunca dikkatli olalım. Her zamanki futbolumuzu oynayıp liderliği geri alalım” dedi...
G.Saray kaptanı Selcuk İnan, Gençlerbirliği ile oynayacakları kritik maçtan önce arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Son antrenmandan sonra arkadaşlarını toplayan kaptan, yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını ateşledi. Selçuk İnan, G.Birliği maçının çok zorlu geçeceğini belirterek arkadaşlarına uyarılarda bulundu.
BU TİP MAÇLAR DAHA ZORDUR
TECRÜBELİ oyuncu, "Gençlerbirliği can derdinde... Bu tip maçlar büyük takımlar için her zaman daha zordur. Maça hızlı başlayalım. 90 dakika boyunca dikkatli olalım. Rakibin kafasını kaldırmalayım" dedi
ARKADAŞLARINI ONORE ETTİ
HER zamanki futbollarını oynadıkları takdirde sahadan galibiyetle ayrılacaklarını belirten Selçuk, "G.Birliği'ne karşı her zamanki futbolumuzu sergilersek kazanırız. Size inanıyorum" diye konuştu.
TARAFTARA DA MESAJ GÖNDERDİ
SEZON sonunda mutlu sona ulaşacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "7 final maçımız var. Bu takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağından eminim.
Taraftarımız da bu zaferi hak ediyor" ifadelerini kullandı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:13
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Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulağı çınlasın
Toplam 2
Yorum
aykut 4 haftadir ofsayttan gol atyn aykut efendi bahane arama her mc hakem yüz yokmu sende
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Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Toplam 1
Yorum
Gökhan Soldadonun ilerideki ayağı defansın arkasında kalıyor nereden biliyorlar ayağının bastığını arkadan foto atmamışlar farklı açı yok tek foto
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Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"
Toplam 1
Yorum
erol iç sahadaki kayıpların en büyük nedeni hakemler.bu sene fenere en çok 5-6 maçta puan kazandırdılar.bugünkü gibi 2-3 maç daha lazımdı.
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