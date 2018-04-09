Selçuk İnan: Emaneti geri alalım beyler – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    : Emaneti geri alalım beyler

    Selçuk İnan: Emaneti geri alalım beyler

    Tecrübeli oyuncu, arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda “G.Birliği can derdinde. 90 dakika boyunca dikkatli olalım. Her zamanki futbolumuzu oynayıp liderliği geri alalım” dedi...

    G.Saray kaptanı Selcuk İnan, ile oynayacakları kritik maçtan önce arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Son antrenmandan sonra arkadaşlarını toplayan kaptan, yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını ateşledi. , G.Birliği maçının çok zorlu geçeceğini belirterek arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

    BU TİP MAÇLAR DAHA ZORDUR
    TECRÜBELİ oyuncu, "Gençlerbirliği can derdinde... Bu tip maçlar büyük takımlar için her zaman daha zordur. Maça hızlı başlayalım. 90 dakika boyunca dikkatli olalım. Rakibin kafasını kaldırmalayım" dedi

    ARKADAŞLARINI ONORE ETTİ
    HER zamanki futbollarını oynadıkları takdirde sahadan galibiyetle ayrılacaklarını belirten Selçuk, "G.Birliği'ne karşı her zamanki futbolumuzu sergilersek kazanırız. Size inanıyorum" diye konuştu.

    TARAFTARA DA MESAJ GÖNDERDİ
    SEZON sonunda mutlu sona ulaşacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "7 final maçımız var. Bu takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağından eminim.
    Taraftarımız da bu zaferi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:13
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