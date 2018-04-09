Selçuk İnan: Emaneti geri alalım beyler

G.Saray kaptanı Selcuk İnan, Gençlerbirliği ile oynayacakları kritik maçtan önce arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Son antrenmandan sonra arkadaşlarını toplayan kaptan, yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını ateşledi. Selçuk İnan, G.Birliği maçının çok zorlu geçeceğini belirterek arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

BU TİP MAÇLAR DAHA ZORDUR

TECRÜBELİ oyuncu, "Gençlerbirliği can derdinde... Bu tip maçlar büyük takımlar için her zaman daha zordur. Maça hızlı başlayalım. 90 dakika boyunca dikkatli olalım. Rakibin kafasını kaldırmalayım" dedi

ARKADAŞLARINI ONORE ETTİ

HER zamanki futbollarını oynadıkları takdirde sahadan galibiyetle ayrılacaklarını belirten Selçuk, "G.Birliği'ne karşı her zamanki futbolumuzu sergilersek kazanırız. Size inanıyorum" diye konuştu.

TARAFTARA DA MESAJ GÖNDERDİ

SEZON sonunda mutlu sona ulaşacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "7 final maçımız var. Bu takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağından eminim.

Taraftarımız da bu zaferi hak ediyor" ifadelerini kullandı.