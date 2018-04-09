Galatasaray - Başakşehir maçının iddaa oranları belli oldu – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    - maçının iddaa oranları belli oldu

    Galatasaray - Başakşehir maçının iddaa oranları belli oldu

    ile arasında oynanacak maçın iddaa oranları belli oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası zorlu mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışı veren iki ekip ile , son haftalara girilirken kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynananacak zorlu müsabaka öncesinde iddaa risk yönetimi oranları belirledi.

    Galatasaray - Başakşehir maçında bahis oranları şöyle:

    Galatasaray 1.55
    Beraberlik 3.40
    Başakşehir 3.80

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:34
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