Mustafa Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'den Anıtkabir'e ziyaret

    Mustafa Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret

    Kulübü Başkanı ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Başkan Cengiz'e ziyarette yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri eşlik etti. Cengiz başkanlığındaki sarı-kırmızılılar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

    Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan , Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

    "Aziz Atatürk,

    Spor Kulübü Yönetimi olarak, bugün düşüncelerinizi ve hatıranızı simgeleyen Anıtkabir'e geldik.

    Cumhuriyetimizin kurucusu olarak, Türk sporuna ve sporcusuna gösterdiğiniz; sadece zeki ve çevik değil aynı zamanda adil, eşit, dürüst, ahlaklı yarışma hedefi ve karakteri için şükranlarımızı sunmak adına huzurunuzdayız.

    Galatasaray camiası olarak biz de kurucumuz 'in işaret ettiği gibi; yabancı takımları yenip, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda Galatasaray'ı ve dolayısıyla Türk sporunu dünyanın zirvesine çıkartmayı ana gayemiz olarak görüyoruz.

    Ne mutlu bize."

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN