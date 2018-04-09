Düdük Çakır’da – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Düdük Çakır’da

    Düdük Çakır’da
    İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak.

    Çakır, sarı-kırmızılıların 43 mücadelesinde görev aldı. , söz konusu mücadelelerin 22'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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