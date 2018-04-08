Feghouli'ye milli mesaj
Galatasaray'da bu sezon başarılı bir performans gösteren Sofiane Feghouli ile ilgili Cezayir Milli Takımı’ndan flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray'daki başarısına karşın Feghouli'yi kadroya çağırmayan Cezayir Teknik Direktörü Reba Macir'in yardımcısı Ighil'in yaptığı açıklamalar tepki çekti
Ighil, Feghouli'ye kapıların açık olduğunu belirterek, "Yeniden milli takıma çağrılabilir. Önemli olan milli takımımızın başarısı. Her şey performansa bağlı" dedi.(Milliyet)
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:09
-
Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
-
Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
-
Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
Feghouli'ye milli mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.