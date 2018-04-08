Feghouli'ye milli mesaj – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'ye milli mesaj

    Feghouli'ye milli mesaj

    'da bu sezon başarılı bir performans gösteren Sofiane ile ilgili Cezayir Milli Takımı’ndan flaş bir açıklama geldi.

    'daki başarısına karşın 'yi kadroya çağırmayan Cezayir Teknik Direktörü Reba Macir'in yardımcısı Ighil'in yaptığı açıklamalar tepki çekti

    Ighil, Feghouli'ye kapıların açık olduğunu belirterek, "Yeniden çağrılabilir. Önemli olan milli takımımızın başarısı. Her şey performansa bağlı" dedi.(Milliyet)

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:09
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