Feghouli'ye milli mesaj

Galatasaray'daki başarısına karşın Feghouli'yi kadroya çağırmayan Cezayir Teknik Direktörü Reba Macir'in yardımcısı Ighil'in yaptığı açıklamalar tepki çekti



Ighil, Feghouli'ye kapıların açık olduğunu belirterek, "Yeniden milli takıma çağrılabilir. Önemli olan milli takımımızın başarısı. Her şey performansa bağlı" dedi.(Milliyet)