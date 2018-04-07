G.Saray'a Bernat transferinde dev rakip!
Yaz transfer döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen Galatasaray'da Nagatomo'nun bonservisinin alınamaması durumunda hedef Juan Bernat olacak. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde karşısına dev bir rakibin çıktığı öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen Galatasaray'ın Bayern Münihli Juan Bernat ile ilgilendiği iddia edilmişti.
İtalyan basını ise 25 yaşındaki sol bekin transferinde sarı-kırmızılılar'a dev bir rakibin çıktığını yazdı. Tuttosport'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kwadwo Asamoah'ın kulüpten ayrılması ihtimaline karşılık sol beke takviye yapmak isteyen Juventus, Bernat'a resmen talip oldu.
Asamoah'ı kadrosuna katmak için İtalyan deviyle büyük bir mücadele veren Galatasaray bu transferi devre arasında gerçekleştirememişti ve yerine Inter'den Nagatomu'yu kiralamıştı. İtalyan basını daha önce Asamoah'ın sezon sonu için Inter ile 3 yıllığına anlaştığını yazmıştı.
Asamoah'ı Juve yüzünden elinden kaçıran Cimbom, bu sefer de Bernat transferinde İtalyan ekibiyle karşı karşıya geldi.
İspanyol futbolcunun Bavyera ekibiyle olan sözleşmesi 2019 yazında sona eriyor.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:46
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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