G.Saray'a Bernat transferinde dev rakip! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    G.Saray'a Bernat transferinde dev rakip!

    G.Saray'a Bernat transferinde dev rakip!

    Yaz döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen 'da Nagatomo'nun bonservisinin alınamaması durumunda hedef olacak. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde karşısına dev bir rakibin çıktığı öne sürüldü.

    Yaz döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen 'ın Bayern Münihli ile ilgilendiği iddia edilmişti.

    İtalyan basını ise 25 yaşındaki sol bekin transferinde sarı-kırmızılılar'a dev bir rakibin çıktığını yazdı. Tuttosport'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kwadwo Asamoah'ın kulüpten ayrılması ihtimaline karşılık sol beke takviye yapmak isteyen , Bernat'a resmen talip oldu.

    Asamoah'ı kadrosuna katmak için İtalyan deviyle büyük bir mücadele veren Galatasaray bu transferi devre arasında gerçekleştirememişti ve yerine Inter'den Nagatomu'yu kiralamıştı. İtalyan basını daha önce Asamoah'ın sezon sonu için Inter ile 3 yıllığına anlaştığını yazmıştı.

    Asamoah'ı Juve yüzünden elinden kaçıran Cimbom, bu sefer de Bernat transferinde İtalyan ekibiyle karşı karşıya geldi.

    İspanyol futbolcunun Bavyera ekibiyle olan sözleşmesi 2019 yazında sona eriyor.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:46
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