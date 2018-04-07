Florya’da Terİm farkı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Florya’da Terİm farkı

    Florya’da Terİm farkı

    Sarı-kırmızılı camia bir yandan seçime kilitlenirken, takımı sayesinde bu durumdan hiç etkilenmiyor.

    Sarı-kırmızılı camia bir yandan seçime kilitlenirken, takımı sayesinde bu durumdan hiç etkilenmiyor. İmparator ve kurmayları yaptıkları konuşmalarda "Bizim işimiz sahada. Seçimde ne olduğu bizi ilgilendirmez" diyerek oyuncuları işin dışında tutuyor.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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