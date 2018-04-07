Başakşehir de devreye girdi – Fotomaç – 07 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    de devreye girdi

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> de devreye girdi

    'ın istediği 'ya sürpriz bir talibin daha olduğu ortaya çıktı.

    'ın istediği 'ya sürpriz bir talibin daha olduğu ortaya çıktı: ... Mata'nın menajerliğini yapan Istrati'nin aynı zamanda 'de forma giyen Epureano'nun da menajeri olduğu ve bir süredir Başakşehir'le golcü oyuncu için görüşmeler yaptığı bildirildi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    de devreye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN