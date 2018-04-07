"Adamsın Mancini" – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    "Adamsın Mancini"

    "Adamsın Mancini"

    ve Prandelli’ye kızan taraftar 9 milyon euro tazminatını bırakan Mancini’yi övdü

    Cimbom'da eski teknik direktörlerden kulübe dava açanlar taraftarın tepkisini çekerken, ise övgülere boğuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aslan'a 7 milyon euro'luk tazminat davası açan ile 1.5 milyon euro'sunun peşine düşen İgor 'a tepki gösterdi. Taraftarlar, sarı-kırmızılılardan tazminatsız ayrılan 'nin sosyal medya hesaplarına ise "Adamsın" yazısını yolluyor. döneminde gönderilen Mancini, 9 milyon euro tazminat hakkı olmasına rağmen "Kulüp bu durumdayken para almam" diyerek gönülleri feth etmişti.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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