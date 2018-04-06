Linnes idmanı yarıda bıraktı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Linnes idmanı yarıda bıraktı

    Linnes idmanı yarıda bıraktı

    'ın dünkü idmanında yürekleri ağza getirdi.

    'ın dünkü idmanında yürekleri ağza getirdi. Norveçli oyuncu antrenmanın son bölümünde oynanan çift kalede girdiği bir ikili mücadele sırasında sakatlandı. Teknik ekip tarafından tedbir amaçlı kenara alınan Linnes, ve takım doktoruyla konuştuktan sonra çalışmayı yarıda bıraktı. Linnes'in ilk kontrolünde ciddi bir şeyinin olmadığı, bugünkü idmanda yer alacağı öğrenildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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