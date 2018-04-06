Fatih Terim’e hediye – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’e hediye

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>’e hediye

    Bir Galatasaraylı taraftar idmanında 'e kara kalem ile çizilmiş Terim'in bir portresini hediye etti.

    Bir Galatasaraylı taraftar idmanında 'e kara kalem ile çizilmiş Terim'in bir portresini hediye etti. Portrenin altında "Nerede kalmıştık?" yazısı dikkatleri çekti. Tecrübeli teknik adam, resim için teşekkür ederken görevlilere teslim ederek "Bunu odama asın" dedi.

    MEDYANIN YILDIZI
    'ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken , geçen ay medyada en fazla konuşulan isim oldu. İnterpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdı. İkinci sırada 1765 haberle yer alırken onu 1735 oyla takip etti.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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