Fatih Terim’e hediye
Bir Galatasaraylı taraftar Galatasaray idmanında Fatih Terim'e kara kalem ile çizilmiş Terim'in bir portresini hediye etti.
Bir Galatasaraylı taraftar Galatasaray idmanında Fatih Terim'e kara kalem ile çizilmiş Terim'in bir portresini hediye etti. Portrenin altında "Nerede kalmıştık?" yazısı dikkatleri çekti. Tecrübeli teknik adam, resim için teşekkür ederken görevlilere teslim ederek "Bunu odama asın" dedi.
MEDYANIN YILDIZI
Galatasaray'ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim, geçen ay medyada en fazla konuşulan isim oldu. İnterpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdı. İkinci sırada 1765 haberle Aykut Kocaman yer alırken onu 1735 oyla Şenol Güneş takip etti.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:47
-
G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
-
İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
-
"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Fatih Terim’e hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.