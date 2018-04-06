Bir Galatasaraylı taraftar Galatasaray idmanında Fatih Terim'e kara kalem ile çizilmiş Terim'in bir portresini hediye etti. Portrenin altında "Nerede kalmıştık?" yazısı dikkatleri çekti. Tecrübeli teknik adam, resim için teşekkür ederken görevlilere teslim ederek "Bunu odama asın" dedi.



MEDYANIN YILDIZI

Galatasaray'ın başına geçtikten sonra aldığı sonuçlar ve oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim, geçen ay medyada en fazla konuşulan isim oldu. İnterpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, tecrübeli teknik adam ile ilgili geçen ay yazılı basına 2 bin 195 haber yansıdı. İkinci sırada 1765 haberle Aykut Kocaman yer alırken onu 1735 oyla Şenol Güneş takip etti.