Çakır’la bir iyi, bir kötü – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çakır’la bir iyi, bir kötü

    Çakır’la bir iyi, bir kötü

    maçına atandı.

    maçına atandı. , bugüne kadar tecrübeli hakemin yönettiği 43 karşılaşmanın 22'sini kazanırken, 21'inde (10 beraberlik, 11 mağlubiyet) puan kaybetti. Çakır, 2016-17 sezonundaki Gençlerbirliği- G.Saray maçında da görev yapmış, sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı. Çakır, yönettiği 43 maçta Galatasaraylı oyunculara 9 kırmızı, 112 sarı kart çıkardı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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