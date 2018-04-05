Sınırlı sayıda kontrol – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sınırlı sayıda kontrol

    Sınırlı sayıda kontrol
    Terim dünkü idmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda oyunsal formda hedefsiz kontrol pas, ardından sınırlı alanda oyunsal formda hedefli taktik oyun gerçekleştirildi
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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