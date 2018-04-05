Galatasaray Futbol Takımı, öğle yemeğinde bir araya geldi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , öğle yemeğinde bir araya geldi

    <a href="/index/galatasaray-futbol-takimi?id=ccf86b13-6116-4e7e-8af0-a7ea479f758f" class="" rel="tag">Galatasaray Futbol Takımı</a>, öğle yemeğinde bir araya geldi

    , bugün basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ardından öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi.

    , bugün basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ardından öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi.

    'in 28'inci haftasında 'da oynanacak maçı öncesi Florya'da bulunan bir restoranda düzenlenen organizasyona teknik direktör , teknik kadro, oyuncular ve çalışanlar katıldı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde sarı kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:21
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