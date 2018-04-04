İmparator işi motivasyon! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    işi motivasyon!

    <a href="/index/imparator?id=c21f6c96-4e52-4766-b6b2-db5a30fc2c99" class="" rel="tag">İmparator</a> işi motivasyon!

    isimlerden yüksek verim almayı hedefleyen Terim, yine farklı yolları tercih ediyor, planı da işliyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, farkını bir kez daha ortaya koydu. 17. haftada başına geçtiği sarı-kırmızılılarla adım adım şampiyonluğa ilerleyen Terim, kadrosundaki yıldızlardan en üst verimi almaya çalışıyor. Önemli kozları bulanan tecrübeli hoca, bu isimler arasında önce 'yı gözüne kestirdi. oyuncuyu 19. haftada Osmanlı ile 20. haftadaki maçlarınının 11'ine almayan , sonraki karşılaşmalarda ise Faslı yıldızdan vazgeçmedi. 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçten sonra kırmızı kartı nedeniyle yalnızca bir maç kaçırırken, son 6 karşılaşmadaki performansıyla herkesi büyüledi. Oyunun her iki yönünü de kullanan , bu maçlarda 2 de asist yaptı.

    SAMBACI TUTULMUYOR
    Terim'in Belhanda'dan sonra kesik attığı diğer oyuncu ise Mariano'ydu. Bu öğrencisini 21 ve 22. haftalarda oynatmayan , 23. haftadaki maçının son 24 dakikasında Brezilyalı'ya şans verdi. 31 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada cezası nedeniyle F.Bahçe karşısında forma giyemezken, diğer 3 müsabakanın öne çıkan isimlerinderdi. , savunmadaki hatasız futbolunun yanı sıra hücuma da destek verdi, 3 asist yaptı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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