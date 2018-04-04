İmparator işi motivasyon!
Yıldız isimlerden yüksek verim almayı hedefleyen Terim, yine farklı yolları tercih ediyor, planı da işliyor
SAMBACI TUTULMUYOR
Terim'in Belhanda'dan sonra kesik attığı diğer oyuncu ise Mariano'ydu. Bu öğrencisini 21 ve 22. haftalarda oynatmayan İmparator, 23. haftadaki Bursaspor maçının son 24 dakikasında Brezilyalı'ya şans verdi. 31 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada cezası nedeniyle F.Bahçe karşısında forma giyemezken, diğer 3 müsabakanın öne çıkan isimlerinderdi. Sambacı, savunmadaki hatasız futbolunun yanı sıra hücuma da destek verdi, 3 asist yaptı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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