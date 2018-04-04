3 takviyeyle Avrupa'da ses getiririz – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    3 takviyeyle 'da ses getiririz

    3 takviyeyle <a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a>'da ses getiririz

    Yöneticilerle yeni sezonun planlamasını yapan Fatih Terim "Üç kaliteli takviyeyle Avrupa'da ses getirecek bir takım oluruz" diye konuştu. Terim'in öncelikle sol ayaklı bir kanat oyuncusu, 8 numara ve sol stoper istediği ifade ediliyor...

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 takviyeyle 'da ses getiririz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN