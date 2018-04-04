Yöneticilerle yeni sezonun planlamasını yapan Fatih Terim "Üç kaliteli takviyeyle Avrupa'da ses getirecek bir takım oluruz" diye konuştu. Terim'in öncelikle sol ayaklı bir kanat oyuncusu, 8 numara ve sol stoper istediği ifade ediliyor...



