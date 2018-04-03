U-11’lerde şampiyon – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    U-11’lerde şampiyon

    U-11’lerde şampiyon
    Galatasaray, 11 Yaş Altı Takımı 'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Oster Kupa'nda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların minik oyuncuları finalde İngiliz ekibi Everton'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. 60 takımın katıldığı turnuvada 13 maça çıkan Cimbom bunların 9'unu kazandı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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