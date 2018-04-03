G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesi taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti...
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:22
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
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Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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