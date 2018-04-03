G.Saraylı yıldız imzayı attı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    G.Saraylı yıldız imzayı attı!

    G.Saraylı yıldız imzayı attı!

    Maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesi taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti...

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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