Büyük kaleci güzel gol yer! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Büyük kaleci güzel gol yer!

    Büyük kaleci güzel gol yer!

    Türk? Telekom Stadı'ndaki maçın en ilginç anlarından birisi 'nın 51 metreden attığı inanılmaz goldü.

    Stadı'ndaki maçın en ilginç anlarından birisi 'nın 51 metreden attığı inanılmaz goldü. biraz önde yakalanınca, topu filelerde gördü. Hayatının en güzel gollerinden birisini yiyen Uruguaylı file bekçisinin daha önce milli takımda 'den yediği gol de 'nın en güzel golü seçilmişti. Muslera derbide yediği gole rağmen skor 1-0'ken Yusuf Yazıcı'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu engelleyerek galibiyette pay sahibi oldu.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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