Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür
Trabzonspor maçını da boş geçmeyen ve gol sayısını 26'ya çıkaran Gomis, maçtan sonra Fatih Terim'e teşekkür etti
Gomis'in açıklamaları iu şekilde: "Çok kolay bir maç değildi. Milli maç dönüşlerinde çok sayıda oyuncu gittiği için sorun olabiliyor. Hızlıca başladık ve hızlı bir gol attık. Milli aranın dönüşünde iyi başladık. Benim için zor bir haftaydı. Bu maç en iyi maçım değildi ama hocam bana güvendi. Ona, ekibine ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum."
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
-
Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
-
Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
-
Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
Gomis'ten Fatih Terim'e teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.