Galatasaray ara vermedi – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ara vermedi

    Galatasaray ara vermedi

    Dün akşam 'u 2-1 ile geçen , maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'ndeki antrenmanda dün akşam 'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü salondaki yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmanda ise ivmelenme ve sürat çalışmasının ardından koşu yapıldı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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