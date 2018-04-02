Galatasaray ara vermedi
Dün akşam Trabzonspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:09
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wolverine82 sene sonu adrıano,negredo,love,çine satalım gelen paraya yusuf yazıcı ve aboubakar ı alalım
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Denizli o iki isme dikkat çekti
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GS BU KENDİSİ EFSANE GS YIN İKİ EFSANESİ İŞTE BÖYLE KARŞILAŞIR İŞTE BÖYLE EFSANELEŞİR. BİRİ İMPARATOR BİRİ PROFOSÖR. GS LILAR NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR.
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