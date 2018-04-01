Ligin 'kralı' Aslan
Haftanın maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'a şans tanımadı. Galatasaray, Feghouli ve Gomis'in golleriyle galibiyete uzanırken, Trabzonspor'un tek sayısını 90+2'de Kucka kaydetti. Kucka'nın orta sahadan attığı gol geceye damga vurdu! 2015'ten beri derbi kazanamayan 16 maçlık hasretine son verirken, 8 haftadır deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor'un serisi de sona erdi
Fırat Aydınus'un yönettiği maçta bordo-mavilileri Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup eden Cimbom, puanını 57'ye çıkardı ve gündüz Medipol Başakşehir'e devrettiği koltuğu 3 saat sonra geri aldı.
MARİANO'DAN MÜTHİŞ ASİST SON DOKUNUŞ FEGHOULİ'DEN
Galatasaray golü etken buldu. 7. dakikada Mariano'nun yerden kaleye çektiği şut Feghouli'ye pas oldu. Altıpas üzerinde topu ağlara gönderen Cezayirli yıldız derbide Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
GOMİS TRABZONSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ
Sarı-krımzılılar 60'ta Gomis'le farkı 2'ye çıkardı. Rakibini hataya zorlayan Gomis, Okay Yokuşlu'dan topu kaparak ceza sahasına ilerledi. Fransız golcü kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi. Galatasaray adına skoru 2-0'a getiren Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya çıkardı.
KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL!
Kucka orta sahadan 90+2'de attığı inanılmaz golle skoru 2-1'e getirdi Kucka, orta yuvarlağın içinden vurdu ve önde olan Muslera'yı avlayarak enfes bir gole imza attı.
G.SARAY DERBİ HASRETİNE SON VERDİ
Galatasaray, 4 büyüklere karşı 16 maç sonra galip geldi. Son olarak Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana bu yana ilk kez ligde 4 büyüklere karşı galip geldi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:20
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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