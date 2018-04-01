Fatih Terim: 5 - Rıza Çalımbay: 2
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 7 kez karşılaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim'in 5-2'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim'in takımı 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 7 gol kaydetti.
LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz temsilcisi de 29 kez rakibini mağlup etmeyi başardı; 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114, Karadeniz ekibi ise 99 kez fileleri havalandırdı
LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz temsilcisi de 29 kez rakibini mağlup etmeyi başardı; 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114, Karadeniz ekibi ise 99 kez fileleri havalandırdı
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:14
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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