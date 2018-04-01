Fatih Terim: 5 - Rıza Çalımbay: 2 – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : 5 - : 2

    Fatih Terim: 5 - Rıza Çalımbay: 2

     Teknik Direktörü ile Trabzonspor Teknik Direktörü , bugüne kadar 7 kez karşılaştı.

    Teknik Direktörü ile Trabzonspor Teknik Direktörü , bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim'in 5-2'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim'in takımı 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 7 gol kaydetti.

    LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN
    İki takım bugüne kadar 'de 89. kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 39 kez, Karadeniz temsilcisi de 29 kez rakibini mağlup etmeyi başardı; 21 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 89 maçta Galatasaray 114, Karadeniz ekibi ise 99 kez fileleri havalandırdı
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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