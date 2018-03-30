G.Saray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, sınırlı alanda çift kale taktik oyun ile savunma ve hücum çalışmaları yaptıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncu Ryan Donk'un 32. yaş gününün, antrenman öncesi sahada pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:19
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
G.Saray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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