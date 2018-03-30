Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, sınırlı alanda çift kale taktik oyun ile savunma ve hücum çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu Ryan Donk'un 32. yaş gününün, antrenman öncesi sahada pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.









