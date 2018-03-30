G.Saray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    G.Saray'da maçı hazırlıkları sürdü

    G.Saray'da <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı hazırlıkları sürdü

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, sınırlı alanda çift kale taktik oyun ile savunma ve hücum çalışmaları yaptıkları belirtildi.

    Sarı-kırmızılı oyuncu 'un 32. yaş gününün, antrenman öncesi sahada pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.

    , yarın gerçekleştireceği idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.




    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:19
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