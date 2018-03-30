Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulu yarın yapılacak.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.
Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.
Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.
Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp, yine ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından ise 2018 yılı bütçesi görüşülüp, karar altına alınarak genel kurul tamamlanacak.
ÖZBEK İBRA BEKLEYECEK
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda kendi dönemiyle ilgili üyelerin ibrasını isteyecek.
Galatasaray'ın 22 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek'in dönemi, mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:29
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8 finalin ilki!
Toplam 5
Yorum
rte valbuena,guilano, fernandao,aatıf,ekici,elması oynatmazsan bu haftada 2 puan kaybedersin.
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8 finalin ilki!
Toplam 5
Yorum
alik valbuena,ğuilano,aatıf,elmas,ekici,fernandao olmazsa olmaz.puan kayıpları devam eder.8 maçta 8 puan alabilir.çünkü beraberliğe yatıyor.defan
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Talisca için özel terapi
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİM DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI SATAN TALİSCA 2 Lİ MÜCADELELERE BİLE GİRMEDİ SAKATLANIRIM DİYE MAÇ SEÇİYOR DEFOLUP GİTSİN !
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