Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'da yarın yapılacak

    Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

    Kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulu yarın yapılacak.

    Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

    Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.

    Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.

    Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp, yine ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından ise 2018 yılı bütçesi görüşülüp, karar altına alınarak genel kurul tamamlanacak.

    ÖZBEK İBRA BEKLEYECEK
    Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı , mali genel kurulda kendi dönemiyle ilgili üyelerin ibrasını isteyecek.

    'ın 22 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek'in dönemi, mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
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