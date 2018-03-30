Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.
Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.
TRABZONSPOR'A KARŞI SON 3 MAÇI DA KAYBETTİ
Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.
Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.
Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
EN FARKLI YENİLGİLER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti.
SON 16 MAÇ
Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 maç ve skorları şöyle:
|Sezon
|Hafta
|Maç
|Skor
|2015-2016
|24.
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|26.
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|32.
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|5.
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-2
|8.
|Galatasaray-Trabzonspor
|0-1
|10.
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|11.
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|22.
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|25.
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-0
|27.
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|28.
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|9.
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|10.
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-1
|12.
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|14.
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-0
|26.
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 6
Yorum
okan 1924-51 ve 1937-50 tarihlerinden bahsediliyor bu tarihler birbiriyle çakışıyor..nasıl oluyor aynı sezon 2 tane 1.lig sampiyonu mu cıkıyor..
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
61TEO SABRETMEKTEN ANAMIZ AĞLADI ARKADAŞ SABIR SABIR NEREYE KADAR GELEN 3 SENE İSTİYOR GİDİNCE YERİNE GELECEK OLANDA BİR 3 SENE DAHA İSTER.SABIR
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
balturk doğru adam proje adamı golf gibi bir sporda ki başarsı ortada. ama kimse trübünden bağırıp çağırmıyak.sadece destek
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