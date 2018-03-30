Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

    Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

    Spor Toto 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'u ağırlamaya hazırlanan , son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

    Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden , , ve ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.

    , 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

    Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

    Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

    TRABZONSPOR'A KARŞI SON 3 MAÇI DA KAYBETTİ
    Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.

    Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

    Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.

    Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    EN FARKLI YENİLGİLER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
    Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti.

    SON 16 MAÇ
    Galatasaray'ın 'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı ve skorları şöyle:

    Sezon Hafta Maç Skor
    2015-2016 24. Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
    26. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
    32. Galatasaray-Beşiktaş 0-1
    2016-2017 5. Beşiktaş-Galatasaray 2-2
    8. Galatasaray-Trabzonspor 0-1
    10. Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
    11. Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
    22. Galatasaray-Beşiktaş 0-1
    25. Trabzonspor-Galatasaray 2-0
    27. Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
    28. Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
    2017-2018 9. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
    10. Trabzonspor-Galatasaray 2-1
    12. Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1
    14. Beşiktaş-Galatasaray 3-0
    26. Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:22
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