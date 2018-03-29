Melo’nun forması hediye edildi
Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği, bu bölgedeki Türk basın mensuplarına forma ve kalem hediye etti. Toplantıda Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo’nun da forması, hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Bulut’un oğlu Ömer’e hediye edildi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:03
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Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
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Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
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taraftar KAHVE'de Galatasaray'a Avrupadan men ve transfer yasağı geleceği konuşuluyor..Dedikodu tabii ..
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Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
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Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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