Melo’nun forması hediye edildi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Melo’nun forması hediye edildi

    Melo’nun forması hediye edildi

    Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği, bu bölgedeki Türk basın mensuplarına forma ve kalem hediye etti. Toplantıda Galatasaray’ın eski futbolcusu ’nun da forması, hayatını kaybeden gazeteci ’un oğlu Ömer’e hediye edildi.

    Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği, bu bölgedeki Türk basın mensuplarına forma ve kalem hediye etti. Toplantıda Galatasaray'ın eski futbolcusu 'nun da forması, hayatını kaybeden gazeteci 'un oğlu Ömer'e hediye edildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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