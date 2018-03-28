''Rakibe Saygı, Kendine Saygı!'' – Fotomaç – 28 Mart 2018
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HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Rakibe Saygı, Kendine Saygı!''

    ''Rakibe Saygı, Kendine Saygı!''

    Galatasaray Kulübü, futbol ve diğer branşlarda konuk takım taraftarlarının uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını taahhüt etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Rakibe Saygı, Kendine Saygı!" başlığıyla yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak; ev sahibi olduğumuz Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden haklı bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:00
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