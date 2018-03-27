Trabzonspor maçı biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    maçı biletleri satışa çıkıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı biletleri satışa çıkıyor

    'in 27. haftasında 'u konuk edecek olan 'da maç biletleri satışa çıkıyor

    İlhan Cavcav sezonu 27. hafta maçında, 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 19:00'da ile karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 28 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak.

    Bilet satışları, 28 Mart Çarşamba günü saat 14:00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup 29 Mart saat 11:00'de sadece Logolu Passolig kartlarına; 31 Mart Cumartesi günü saat 19:00'dan sonra Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacak.

    İşte bilet fiyatları;

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:44
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