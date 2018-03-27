Trabzon maçına hücum!
Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadı’ndaki idmana koşan ve takıma büyük moral veren sarı-kırmızılı taraftarlar, Pazar günü oynanacak karşılaşmada da tribünleri tamamen dolduracak
BİLETLERİ DEVRESİNLER
"Trab zon maçında tek koltuğumuz boş kalmasın" diyen Albayrak, "Maça gelemeyenler ne olur gelecek olanlara biletlerini devir etsinler. Ben Trabzon maçında sezon rekoru kırılacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda en çok ihtiyacımız olan şey taraftarlarımız" ifadesini kullandı.
SÜRPRİZ KOREOGRAFİ
Trab zonspor karşılaşmasında tribünleri doldurmaya hazırlanan taraftarlar ayrıca yine çok konuşulacak bir koreografi de hazırlıyor. İçeriği sır gibi saklanan koreografi için taraftarların, Ali Sami Yen Spor Kompleksinin otoparkında yaklaşık bir haftadır geceli-gündüzlü çalıştıkları ifade edildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 21:59
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
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