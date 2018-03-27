Trabzon maçına hücum! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    maçına hücum!

    <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a> maçına hücum!

    derbisi öncesinde Stadı’ndaki idmana koşan ve takıma büyük moral veren sarı-kırmızılı taraftarlar, Pazar günü oynanacak karşılaşmada da tribünleri tamamen dolduracak

    'da futbolcular kadar taraftarlar da şampiyonluğa kilitlendi. ile deplasmanda oynanacak derbi öncesinde Stadı'nı karnaval alanına çeviren sarı-kırmızılılar, Pazar günü oynanacak karşısında da güç gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 'ın Karadeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmaya rekor seyirci bekleniyor. Bu sezon Galatasaray ortalama 39 bin seyirciye karşı oynayarak Avrupa'nın ünlü takımlarıyla yarışırken maçında da 50 binin üzerinde taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Cimbom bu sezon en çok seyircisi ile oynanan karşılaşmada stada çekmişti. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olduklarını belirten yönetici Abdurrahim Albayrak da taraftarlara güveninin tam olduğunu söyledi.

    BİLETLERİ DEVRESİNLER
    "Trab zon maçında tek koltuğumuz boş kalmasın" diyen Albayrak, "Maça gelemeyenler ne olur gelecek olanlara biletlerini devir etsinler. Ben maçında sezon rekoru kırılacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda en çok ihtiyacımız olan şey taraftarlarımız" ifadesini kullandı.


    SÜRPRİZ KOREOGRAFİ
    Trab zonspor karşılaşmasında tribünleri doldurmaya hazırlanan taraftarlar ayrıca yine çok konuşulacak bir koreografi de hazırlıyor. İçeriği sır gibi saklanan koreografi için taraftarların, Spor Kompleksinin otoparkında yaklaşık bir haftadır geceli-gündüzlü çalıştıkları ifade edildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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