Orta saha sıkıntısı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Orta saha sıkıntısı

    Orta saha sıkıntısı

    cezalı, sakat... Terim çözüm arıyor

    maçı öncesi 'nun cezalı, 'un ise milli takımdan sakat dönmesi teknik direktör 'i sıkıntıya soktu. İki as oyuncusunu birden kaybeden tecrübeli çalıştırıcının, çeşitli alternatifler denediği ancak 'nun yerine 'u, 'un yerine ise Tolga'ya şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Terim, Trabzon karşısında sağ bekte ise cezalı Mariano'nun yerine Linnes'i hazırlıyor.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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