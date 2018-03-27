Cimbom'a kelepir yetenek! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'a kelepir yetenek!

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    Bir süredir kuzey ülkelerinde Galatasaray için genç yetenekleri gözlem altına alan Johan Elmander, yeni bir isim keşfetti.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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