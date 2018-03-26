Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı!

    Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı!

    İtalyan basını Galatasaray'ın Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştüğünü yazdı.

    Galatasaray'la ilgili İtalyan basınında flaş bir iddia öne sürüldü.

    L'Arena gazetesinin haberine göre; Sarı Kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta saha oyuncusu Samuel Bastien ile ilgileniyor.

    2016 yazında Anderlecht'ten transfer olan 21 yaşındaki futbolcunun, Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.

    Orjinal mevkii merkez orta saha olan genç yetenek, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

    Cim Bom'un oyuncuya devre arasında da teklif yaptığı fakat Chievo'dan olumlu yanıt alamadığı yönündeki haberler gündemde yer almıştı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN