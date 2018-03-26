Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı!
İtalyan basını Galatasaray'ın Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştüğünü yazdı.
Galatasaray'la ilgili İtalyan basınında flaş bir iddia öne sürüldü.
L'Arena gazetesinin haberine göre; Sarı Kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta saha oyuncusu Samuel Bastien ile ilgileniyor.
2016 yazında Anderlecht'ten transfer olan 21 yaşındaki futbolcunun, Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.
Orjinal mevkii merkez orta saha olan genç yetenek, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.
Cim Bom'un oyuncuya devre arasında da teklif yaptığı fakat Chievo'dan olumlu yanıt alamadığı yönündeki haberler gündemde yer almıştı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:10
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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