Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı!

Galatasaray'la ilgili İtalyan basınında flaş bir iddia öne sürüldü.

L'Arena gazetesinin haberine göre; Sarı Kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta saha oyuncusu Samuel Bastien ile ilgileniyor.

2016 yazında Anderlecht'ten transfer olan 21 yaşındaki futbolcunun, Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.

Orjinal mevkii merkez orta saha olan genç yetenek, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Cim Bom'un oyuncuya devre arasında da teklif yaptığı fakat Chievo'dan olumlu yanıt alamadığı yönündeki haberler gündemde yer almıştı.