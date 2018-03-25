Uruguaylı kaleci, eski formuna ulaşırken bunda Taffarel’in büyük payı bulunuyor

Taffarel'in gelmesiyle Fernando Muslera hayata döndü... Özellikle Fenerbahçe maçında Galatasaray adına bir puanı kurtaran isim oldu. Taffarel'siz 17 maçta kalesinde 1.29 gol ortalaması ile gol gören Uruguaylı kaleci, Brezilyalı kaleci antrenörü ile 8 maçta bu ortalaması 0.75'e kadar çekmeyi başardı. Maç başına 2.17 olan kurtarış sayısı 2.25'e, yüzdesi ise 63'ten 75'e tırmandı. Taffarel'den önce kafayla 0.41 gol yiyen Muslera bu oranı, Taffarel ile yüzde 37'e çekerken, daha önce yüzde 29'unda kalesini gol kaparken artık sadece 2 maçtan birisinde ancak gol yiyor.