Malaga’da devam edecek
Sezon başında İspanya'nın Malaga takımına transfer olan devre arasında ise omuzundaki sakatlığından dolayı sözleşmesi dondurulan Cenk Gönen Malaga'nın yeni transferi oldu.
Sezon başında İspanya'nın Malaga takımına transfer olan devre arasında ise omuzundaki sakatlığından dolayı sözleşmesi dondurulan Cenk Gönen Malaga'nın yeni transferi oldu. Geçtiğimiz hafta kulübünün izni ile tedavisi için İstanbul'a gelen Cenk'in sezon bitmeden İspanyol kulübü ile idmanlara çıkmaya başlayacağı resmi siteden açıklandı. Cenk devre arası transfer dönemi son gününde Galatasaray'a dönme yolunda Carrasso'nun yerine gündeme gelmişti.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Malaga Kulübü, Cenk için resmi sitelerinden şu ifadeleri kullandı: Türk Milli takımı oyuncusu Cenk kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Ocak ayında Hamburg ile oynanan maçta omuzundan sakatlanınca sözleşmesini dondurmak zorunda kaldık. Mukavelesi fesih edilmedi 2 yıl daha sözleşmeli oyuncumuz ve önümüzdeki sezon da Cenk ile yola devam edilecek.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:18
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