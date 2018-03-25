Hasol'dan meclis önerisi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Hasol'dan meclis önerisi

    Hasol'dan meclis önerisi

      yönetimine kulübün efsane yöneticilerinden 'dan öneri geldi.

    yönetimine kulübün efsane yöneticilerinden 'dan öneri geldi. Kulübün meclis oluşturması gerektiğini belirten Hasol "Binlerce üyesi olan kuruluşlarda sağlıklı genel kurul yapılamıyor. G.Saray için önerim, belirli ölçütlere uyan seçilmiş üyelerle bir meclis oluşturulması ve yönetim kurulu ile öteki yetki kurullarını o meclisin seçmesi" teklifiyle yeni bir gündem yarattı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:30
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