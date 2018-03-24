Dorukhan cevabı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Dorukhan cevabı

    Dorukhan cevabı

    Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, ismi G.Saray'la anılan milli futbolcuları için teklif almadıklarını açıkladı.

    Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, ismi G.Saray'la anılan milli futbolcuları için teklif almadıklarını açıkladı. Erdoğan, "G.Saray'dan ve Terim tarafından kulübümüze yapılan resmi bir teklif yok. Sezon sonu tekliflere bakacağız" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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