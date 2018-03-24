Dorukhan cevabı
Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, ismi G.Saray'la anılan milli futbolcuları Dorukhan Toköz için teklif almadıklarını açıkladı.
Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, ismi G.Saray'la anılan milli futbolcuları Dorukhan Toköz için teklif almadıklarını açıkladı. Erdoğan, "G.Saray'dan ve Terim tarafından kulübümüze yapılan resmi bir teklif yok. Sezon sonu tekliflere bakacağız" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Dorukhan cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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