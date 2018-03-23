Otel inşaatı ne oldu! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    inşaatı ne oldu!

    Otel inşaatı ne oldu!

    , 'i eleştirdi.

    , 'i eleştirdi. "İyi yaptığı şeyler de var ama 'un getirilmesi gibi çok ciddi hatalar da yapıldı" diyen Özdoğan, inşaatının halen bitirilememiş olmasına da tepki göstererek şöyle konuştu: Ne oldu o hotel? Hani yılda 5 Milyon Dolar kazanacaktık?" Özdoğan, 31 Mart'ta rapor ve çözüm önerilerini açıklayacaklarını da söyledi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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