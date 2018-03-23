Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi...

Ocak ayında futbola veda eden Johan Elmander, İsveç'in Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Elmander futbolu bırakma nedenine ilişkin soruya, "Maçlar esnasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan sonra baş ağrısı oluyordu ve uzun süre de geçmiyordu. Şu anda tekrar iyi bir uyku çekebiliyorum."

Örgyrte forması giyerken Helsinborg'a 3-0 yenildikleri maçla ilgiliyse, "Kariyerimde ilk kez sahada 'Acaba ben burada ne yapıyorum?' diye hissettim. Aslında bu, pek de bana göre değil ama futbolu bırakmaya o zaman karar verdim." dedi.

Galatasaray'daki teknik görevi ile ilgili de konuşan Elmander, ''Fatih Terim'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici.'' ifadelerini kullandı.