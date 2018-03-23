Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, kariyeri ve Galatasaray'daki göreviyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ocak ayında futbola veda eden Johan Elmander, İsveç'in Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulundu.
Elmander futbolu bırakma nedenine ilişkin soruya, "Maçlar esnasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan sonra baş ağrısı oluyordu ve uzun süre de geçmiyordu. Şu anda tekrar iyi bir uyku çekebiliyorum."
Örgyrte forması giyerken Helsinborg'a 3-0 yenildikleri maçla ilgiliyse, "Kariyerimde ilk kez sahada 'Acaba ben burada ne yapıyorum?' diye hissettim. Aslında bu, pek de bana göre değil ama futbolu bırakmaya o zaman karar verdim." dedi.
Galatasaray'daki teknik görevi ile ilgili de konuşan Elmander, ''Fatih Terim'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici.'' ifadelerini kullandı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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