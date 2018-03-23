Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi... – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi...

    Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi...

    'ın eski futbolcusu , kariyeri ve Galatasaray'daki göreviyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ocak ayında futbola veda eden , 'in Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulundu.

    Elmander futbolu bırakma nedenine ilişkin soruya, "Maçlar esnasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan sonra baş ağrısı oluyordu ve uzun süre de geçmiyordu. Şu anda tekrar iyi bir uyku çekebiliyorum."

    Örgyrte forması giyerken Helsinborg'a 3-0 yenildikleri maçla ilgiliyse, "Kariyerimde ilk kez sahada 'Acaba ben burada ne yapıyorum?' diye hissettim. Aslında bu, pek de bana göre değil ama futbolu bırakmaya o zaman karar verdim." dedi.

    'daki teknik görevi ile ilgili de konuşan Elmander, '''le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici.'' ifadelerini kullandı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elmander'den G.Saray açıklaması! Yeni görevi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN