Felipe Melo madara oldu
Brezilya Paulista A1 çeyrek finalinde Palmeiras ile Novorizontino karşı karşıya geldi. Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, takımı 4-0 öndeyken penaltı atışı kullandı. Topu auta yollayan Melo, alay konusu oldu.
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