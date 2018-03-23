Aysal’ın projesi gündemde – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Aysal’ın projesi gündemde

    Aysal’ın projesi gündemde

    Başkan seçildiğinden bu yana tüm mesaisini 'a harcıyor...

    Başkan seçildiğinden bu yana tüm mesaisini 'a harcıyor... Başkanın hedefi ise kulübün en büyük gelir kapısı olan Riva ve Florya arazilerinden en yüksek geliri elde edecek şekilde anlaşmaları geliştirmek. Cengiz, bir dönem 'ın planladığı GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) projesini hayata geçirmeyi ve villaları bu ortaklık üzerinden satmayı düşünüyor.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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