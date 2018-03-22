Neden izin verdin! – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Neden izin verdin!

    Neden izin verdin!
    TFF'nin hakem hocası Roberto Rosetti, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yöneten Bülent Yıldırım'ın performansını yeterli buldu. Soldado'nun itiraz sırasında Yıldırım'ın elini tutup itmesine hakem tarafından yaptırım uygulanmamasını yanlış buldu. Rosetti'nin, Yıldırım'a "Bir futbolcunun senin saha içindeki otoriteni rencide edici davranışına izin vermemeliydin. Oysa çok tecrübelisin" dediği öğrenildi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neden izin verdin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN