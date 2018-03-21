Solda son teknoloji

Devre arası transferlerinden ağzı yanan Galatasaray, bu sezon turnayı gözünden vurdu. Devre arasında İnter'den kiralanan Yuto Nagatomo kısa sürede takıma ayak uydurup oynadığı futbolla soldaki açığı kapattı. Uyumlu yapısı ile herkesin sevgisini kazanan oyuncu, Latovlevici'yi aratmazken bu durum Fatih Terim'i harekete geçirdi. Yönetimle görüşen Terim, 31 yaşındaki futbolcudan çok memnun olduğunu belirterek bonservisinin alınmasını istedi.



ZANETTİ İLE GÖRÜŞECEK

UEFA'dan "Sattığın kadar al" cezası alması gündemde olan Galatasaray yönetimi, Nagatomo için planı hemen hazırladı. Cavanda ve Carole'un satışından gelecek para Japon oyuncunun bonservisi için kullanılacak. İnter'in bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nagatomo için 3 milyon Euro istediği belirtilirken Terim'in Javier Zanetti'yi ikna ederek transferi bitirmesi bekleniyor.



KADIKÖY ETKİLEMEDİ

Muhabir: Kadıköy'deki atmosfer nasıldı?

Nagatomo: Bu tarz atmosferlerde çok oynadım. Ben alışkınım. Etkilenmedim. Hem bizim Türk Telekom Stadı'ndaki idmanımızdaki atmosfer bence çok daha renkli, çok daha iyiydi.



NAGATOMO İÇİN NE DEDİ?

FATİH TERİM: Nagatomo bizim, 'İyi ki aldık.' diyebileceğimiz bir futbolcumuz. Sadece futboluyla değil, karakteriyle de bize uyum sağlayan biri. Takımımızda gelecek sezon da devam etmesini isterim.

MALİYETİ 2 MİLYON EURO

Nagatomo'nun geçici transferi için İnter'e 700 bin euro ödendi. * Şampiyon olunması halinde 200 bin euro, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanılması durumunda 100 bin euro bonus ödenecek. * Japon yıldız ise yarım sezon için 850 bin euro alırken, şampiyonluk halinde 150 bin euro da bonus alacak.