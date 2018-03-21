İmzaları topladı! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    İmzaları topladı!

    İmzaları topladı!

    ayında yapılacak kongre için geri sayım sürerken adaylığını açıklayan , başvuru yapabilmek için 200 imzaya ulaştığını söyledi.

    ayında yapılacak kongre için geri sayım sürerken adaylığını açıklayan , başvuru yapabilmek için 200 imzaya ulaştığını söyledi. Fatinoğlu, "Elimizi değil gövdemizi de taşın altına sokacağız" dedi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:14
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