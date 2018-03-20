Terim istedi, Cengiz söz verdi – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Terim istedi, Cengiz söz verdi

    Terim istedi, Cengiz söz verdi

    F.Bahçe derbisinde alınan beraberlik ve Beşiktaş'ın, Başakşehir'e kaybetmesinin ardından Fatih Terim'in keyfi yerine geldi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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