Mariano, Terim’i KIZDIRDI – Fotomaç – 20 Mart 2018
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HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , ’i KIZDIRDI

    Mariano, Terim’i KIZDIRDI

    Brezilyalı oyuncu, derbi günü maçı izlemek yerine ’ya gezmeye gidince tepki çekti

    Sağ bekte formasını 'e kaptıran 'nun prestij kaybı sürüyor. Derbide cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı, maçı izlemek yerine 'ya gidince şimşekleri üzerine çekti. 'in Mariano'nun bu hareketini not ettiği ve Trabzon karşısında da Linnes'e görev vereceği belirtiliyor.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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